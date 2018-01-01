Биография

Дуглас Смит — канадский актер и композитор. Лауреат премии Гильдии актеров. Родился в Торонто 22 июня 1985 года. Родился в творческой семье — отец известный режиссер, продюсер и сценарист. После окончания школы поступил в колледж Санта-Моники, который закончил со степенью младшего специалиста по гуманитарным наукам. Также Смит увлекается музыкой — играет в группе Alaskan Summer и выпустил собственный сольный альбом The Julias. Кинокарьера Дугласа Смита началась уже в 11 лет, он исполнил одну из главных ролей в фантастическом боевике «Смертельный вызов». Всего в фильмографии актера более 60 картин. Он снимался в фильмах «Клятвы в любви», «Большая маленькая ложь», «Опасная Слоун», «Копы-новобранцы», «Большая любовь», «Секретные материалы». Написал музыку для комедии «Соседи по комнате».