Партнеры в действии
Wink
Фильмы
Партнеры в действии

Партнеры в действии (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно

7.42002, Partners in Action
Триллер, Криминал87 мин18+

О фильме

Став свидетелем грязных махинаций продажных полицейских и жестоких наркоторговцев, ночной сторож Джек Каннингем вынужден скрываться от правосудия.

Страна
США, Канада
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Партнеры в действии»