Биография

Даг Джонс – актер, родился 24 мая 1960 года. В основном известен своими ролями в картинах в жанрах научная фантастика, фэнтези, ужасы. Фильмография артиста насчитывает более 150 полнометражных кинолент и сериалов. Лауреат премии «Fangoria Chainsaw Awards». В 1982 году стал выпускником университета Болла. Первым фильмом Дага Джонса стала короткометражная кинолента «Свежие покойнички» (1988). Широкую известность принесла Дагу Джонсу роль главного джентльмена в сериале «Баффи – истребительница вампиров». В 2004 году вышел фильм о супергерое из комиксов «Хеллбой». Джонсу в этой картине, а также в ее сиквелах досталась роль Эйб Сапиен «Синий». Актер озвучивал своего героя в мультфильмах о Хеллбое и компьютерной игре. Главную роль актер исполнил в фэнтезийной драме знаменитого режиссера Гильермо дель Торо «Лабиринт фавна» (2006). Картина получила три номинации на «Оскар». Год спустя актер снялся в фильме «Фантастическая четверка – 2». Одной из самых успешных работ Джонса стала роль человека-амфибии в фэнтезийной мелодраме режиссера Гильермо дель Торо «Форма воды». Картина получила 13 номинаций на «Оскар» и была признана лучшим фильмом года, а также собрала несколько престижных наград, среди которых «Золотой лев», «Золотой Глобус», премия BAFTA и др.