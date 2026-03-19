Полный такос (фильм, 2026) смотреть онлайн
О фильме
Конспиролог, уверенный в существовании пришельцев, втягивает своего брата в опасное приключение ради спасения мира. Фантастическая комедия «Полный такос» — фильм о теориях заговора, инопланетянах и одной подозрительной мексиканской закусочной.
Люк готовится к переезду в Оттаву, где он собирается работать в палеонтологическом центре и изучать динозавров. В день отбытия в его жизни вновь появляется брат Дэнни с загадочной сумкой в руках. Дэнни утверждает, что там хранится артефакт, от которого зависит судьба всего мира. В качестве доказательств он приводит кучу конспирологических теорий и просит помощи в борьбе с врагами. Люк нехотя соглашается, и братья отправляются навстречу приключениям, пытаясь ускользнуть не только от полиции, но и от актера Джейсона Биггза и его помощника Тьяго, которые тоже охотятся за содержимым сумки Дэнни.
Что ожидает их на пути, вы увидите в абсурдной комедии «Полный такос» (2026), найти которую можно на Wink.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Боевик
КачествоFull HD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
- СРАктёр
Саймон
Рекс
- ДМАктёр
Дастин
Миллиган
- Актриса
Бренда
Сонг
- ТКАктёр
Тони
Кавалеро
- Актёр
Джейсон
Биггз
- Актёр
Артуро
Кастро
- Актёр
Даг
Джонс
- БУАктёр
Брукс
Уилан
- БДАктёр
Билл
Доуз
- ЭФАктриса
Эния
Флэк
- РКАктриса
Ребекка
Коон
- ТРАктёр
Тим
Росс
- РБАктёр
Родерик
Белл
- СУАктёр
Стивен
Уэр
- ЭКАктёр
Элберт
Ким
- ДЛАктёр
Дин
Лайонс
- ТКАктёр
Том
Кондер
- ЭБАктёр
Энди
Бети
- БХАктёр
Бенжи
Хьюз
- ШЭАктёр
Шоун
Эверетт Джонс
- ДКАктёр
Джеймс
К. Флинн
- МВПродюсер
Мэттью
Вон
- БДПродюсер
Билл
Доуз
- ЗПОператор
Зоран
Попович
- ДЛКомпозитор
Джейсон
Лазарус