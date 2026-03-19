Конспиролог, уверенный в существовании пришельцев, втягивает своего брата в опасное приключение ради спасения мира. Фантастическая комедия «Полный такос» — фильм о теориях заговора, инопланетянах и одной подозрительной мексиканской закусочной.



Люк готовится к переезду в Оттаву, где он собирается работать в палеонтологическом центре и изучать динозавров. В день отбытия в его жизни вновь появляется брат Дэнни с загадочной сумкой в руках. Дэнни утверждает, что там хранится артефакт, от которого зависит судьба всего мира. В качестве доказательств он приводит кучу конспирологических теорий и просит помощи в борьбе с врагами. Люк нехотя соглашается, и братья отправляются навстречу приключениям, пытаясь ускользнуть не только от полиции, но и от актера Джейсона Биггза и его помощника Тьяго, которые тоже охотятся за содержимым сумки Дэнни.



Что ожидает их на пути, вы увидите в абсурдной комедии «Полный такос» (2026), найти которую можно на Wink.

