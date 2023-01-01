Биография

Бренда Сонг — американская актриса, модель. Обладательница кинопремий «Молодой актер» и «Молодой Голливуд», а также лауреат различных кинофестивалей. Родилась в калифорнийском Кармайкле 27 марта 1988 года. В детстве Бренду привлекали танцы, но родители отдали ее на секцию тхэквондо — девочка была не рада этому обстоятельству, тем не менее через несколько лет получила черный пояс. Постепенно у нее сформировалось желание играть в кино, поэтому она заставляла маму возить ее на кастинги. Много снималась в рекламе. Из-за ее большой занятости семье пришлось переехать в Лос-Анджелес. Первые роли в кино Бренды Сонг были эпизодическими, но потом ее пригласили в проект «Фадж». Также она засветилась в «Шоу Берни Мака» и ряде других известных сериалов, после чего студия Disney подписала с Брендой контракт. Первым же фильмом после этого стали «Дети-шпионы». Затем был сериал «Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди». В силу возраста Бренда была востребована в подростковых фильмах и сериалах, но позже начала сниматься в более серьезных проектах. Это фильмы «Социальная сеть», «Тайная одержимость» и сериал «Новенькая». Также актриса часто озвучивает мультфильмы.