Шоугерл (Фильм 2024) смотреть онлайн
О фильме
«Шоугерл» — фильм Джии Копполы о жизни танцовщицы из Лас-Вегаса с Памелой Андерсон в главной роли. Героиня сталкивается с неопределенным будущим, когда ее шоу решают закрыть.
Шелли Гарднер посвятила танцам три десятилетия, но теперь ее привычный мир рушится. Молодые артистки готовятся к новой жизни, а Шелли не знает, что делать дальше. Финансовые трудности, непростые отношения с дочерью и осознание своего возраста заставляют ее переосмыслить прошлое и искать свое место в мире.
Эмоциональная драма честно показывает шоу-бизнес и рассказывает, как трудно бывает отпустить прошлое. Фильм «Шоугерл» смотреть можно в онлайн-кинотеатре Wink — вас ждет история про сильную женщину, которая не хочет сдаваться.
Шоугерл смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ДКРежиссёр
Джиа
Коппола
- Актриса
Памела
Андерсон
- Актриса
Бренда
Сонг
- КШАктриса
Кирнан
Шипка
- Актёр
Дэйв
Батиста
- ДЛАктриса
Джейми
Ли Кёртис
- БЛАктриса
Билли
Лурд
- ЛМАктриса
Линда
Монтана
- ДКАктёр
Джон
Клофайн
- ДШАктёр
Джейсон
Шварцман
- ФПАктриса
Ферли
Прадо
- ЭСАктриса
Эмбер
Сноу
- ССАктёр
Сэмми
Сото
- ШПАктёр
Шон
Патрик Брайан
- ПХАктёр
Патрик
Хилгарт
- ДФАктёр
Джесси
Филлипс
- КГСценарист
Кейт
Герстен
- ДКПродюсер
Джиа
Коппола
- Продюсер
Натали
Фэррей
- РШПродюсер
Роберт
Шварцман
- МКПродюсер
Майкл
Клофайн
- НДПродюсер
Ник
Дармстадтер
- КДПродюсер
Кара
Дюрретт
- КГПродюсер
Кейт
Герстен
- ДГПродюсер
Дженн
Гудридж
- ДКПродюсер
Даниэль
Кёнигсберг
- БТПродюсер
Брэндон
Томас Ли
- ДМПродюсер
Дункан
Монтгомери
- НЗХудожница
Натали
Зиринг
- БММонтажёр
Блэр
Макклендон
- КММонтажёр
Кэм
Маклохлин
- ОДОператор
Отем
Дюральд
- ЭВКомпозитор
Эндрю
В. Блейкмор