Шоугерл (Фильм 2024) смотреть онлайн

«Шоугерл» — фильм Джии Копполы о жизни танцовщицы из Лас-Вегаса с Памелой Андерсон в главной роли. Героиня сталкивается с неопределенным будущим, когда ее шоу решают закрыть.



Шелли Гарднер посвятила танцам три десятилетия, но теперь ее привычный мир рушится. Молодые артистки готовятся к новой жизни, а Шелли не знает, что делать дальше. Финансовые трудности, непростые отношения с дочерью и осознание своего возраста заставляют ее переосмыслить прошлое и искать свое место в мире.



Эмоциональная драма честно показывает шоу-бизнес и рассказывает, как трудно бывает отпустить прошлое. Фильм «Шоугерл» смотреть можно в онлайн-кинотеатре Wink — вас ждет история про сильную женщину, которая не хочет сдаваться.



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