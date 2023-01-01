Биография

Памела Андерсон — американская актриса, продюсер и фотомодель. Родилась в Канаде 1 июля 1967 года. В подростковом возрасте Памела горела спортом — девушка представляла свою школу в любительской лиге по волейболу, а после она начала зарабатывать на жизнь, работая фитнес-инструктором. С 1989 года будущая кинодеятельница стала регулярно украшать обложки мужского журнала Playboy. В начале 1990-х годов Памела Андерсон появлялась на ТВ в эпизодических ролях, пока ей не поступило предложение, в корне изменившее вектор ее карьеры. Начинающая актриса исполнила ведущую роль в популярном сериале «Спасатели Малибу», что на долгое время впечатало ее в память телезрителей как один из главных секс-символов США. Другие известные проекты с участием Андерсон: документалка «Переломный момент», пародийная комедия «Очень страшное кино 3» и мультфильм «Стриппирелла».