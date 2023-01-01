Джейсон Биггз

Биография

Джейсон Биггс – актер, родился 12 мая 1978 г. Получил широкую известность благодаря своим комедийным образам, особенно образу старшеклассника Джима в серии гротескных молодежных комедийных фильмов «Американский пирог». Рожденный в типичной американской семье среднего класса, актер открыл у себя зачатки таланта еще в 1991 году, дебютировав в телесериале «Класс Дрекселла» на семейном канале Fox в возрасте 13 лет. В тот же период начинающий актер впервые выступает на бродвейской сцене в роли сына в «Разговорах с отцом», а затем – и в опере «Мир вращается», за которую он получает свою первую «Эмми». Из-за интенсивного графика Биггсу так и не удалось закончить колледж, зато с личной жизнью у него сложилось лучше – в 2008 году он женился на Дженни Моллен, своей партнерше по кинокомедии «Девушка моего лучшего друга». У них двое детей. Самые известные фильмы Джейсона Биггса – квадрология «Американский пирог», романтическая комедия Вуди Аллена «Кое-что еще» (2003), «Девушка из Джерси» (2004) и ремейк японской картины «Белый плен» о выживании упряжки собак в Антарктике (2005). Также с 2004 года Биггс много снимается в телесериалах. Особого внимания заслуживают образ еврея Ларри Блума в телехите «Оранжевый – хит сезона» и роль Дилана Стека в юридической телевизионной драме «Хорошая борьба».