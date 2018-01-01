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Полный такос
Актёры и съёмочная группа фильма «Полный такос»

Актёры и съёмочная группа фильма «Полный такос»

Актёры

Саймон Рекс

Саймон Рекс

Simon Rex
Актёр
Дастин Миллиган

Дастин Миллиган

Dustin Milligan
Актёр
Бренда Сонг

Бренда Сонг

Brenda Song
Актриса
Тони Кавалеро

Тони Кавалеро

Tony Cavalero
Актёр
Джейсон Биггз

Джейсон Биггз

Jason Biggs
Актёр
Артуро Кастро

Артуро Кастро

Arturo Castro
Актёр
Даг Джонс

Даг Джонс

Doug Jones
Актёр
Брукс Уилан

Брукс Уилан

Brooks Wheelan
Актёр
Билл Доуз

Билл Доуз

Bill Dawes
Актёр
Эния Флэк

Эния Флэк

Enya Flack
Актриса
Ребекка Коон

Ребекка Коон

Rebecca Koon
Актриса
Тим Росс

Тим Росс

Tim Perez-Ross
Актёр
Родерик Белл

Родерик Белл

Roderick Bell
Актёр
Стивен Уэр

Стивен Уэр

Stephen Ware
Актёр
Элберт Ким

Элберт Ким

Elbert Kim
Актёр
Дин Лайонс

Дин Лайонс

Dean Lyons
Актёр
Том Кондер

Том Кондер

Tom Conder
Актёр
Энди Бети

Энди Бети

Andy Bethea
Актёр
Бенжи Хьюз

Бенжи Хьюз

Benji Hughes
Актёр
Шоун Эверетт Джонс

Шоун Эверетт Джонс

Shawn Everett Jones
Актёр
Джеймс К. Флинн

Джеймс К. Флинн

James K. Flynn
Актёр

Продюсеры

Мэттью Вон

Мэттью Вон

Matthew Vaughan
Продюсер
Билл Доуз

Билл Доуз

Bill Dawes
Продюсер

Операторы

Зоран Попович

Зоран Попович

Zoran Popovic
Оператор

Композиторы

Джейсон Лазарус

Джейсон Лазарус

Jason Lazarus
Композитор