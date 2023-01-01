Биография

Тим Роббинс — американский актер, режиссер и сценарист. Обладатель премии «Оскар» и звезды на голливудской «Аллее славы». Родился в Калифорнии 16 октября 1958 года. Родители будущего кинодеятеля были творческими людьми: мать работала актрисой, а отец являлся бывшим участником музыкального коллектива The Highwaymen. Тим воспитывался в строгих традициях. Поступив в университет, он создал экспериментальную театральную труппу «Актерская банда». Помимо актерской деятельности, Роббинс отметился в качестве режиссера, сняв три ленты: «Первый Боб Робертс», «Колыбель будет качаться» и «Мертвец идет». Первую значимую роль Тим Роббинс сыграл в картине «Дархэмский бык». Мировую известность актеру принесла главная роль в ленте «Побег из Шоушенка». Комедийного героя в его исполнении зрители увидели в картине «Нечего терять». В 2004 году он сыграл роль в киноленте «Таинственная река». Среди других известных работ актера можно выделить картины «Война миров», «Тайная жизнь слов», «Зеленый фонарь», «На грани», «Темные воды».