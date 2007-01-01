Шум (фильм, 2007) смотреть онлайн

Шум
Шум
2007, Noise
Драма, Комедия85 мин16+

О фильме

Адвокат из Нью-Йорка начинает крестовый поход против явления, которое раздражает его больше всего — звуков автомобильных сигнализаций, заполонивших город. Фильм «Шум» — сатирическая комедия с Тимом Роббинсом о гражданском активизме.

Жизнь адвоката Дэвида Оуэна отравляет постоянный шум большого города. Особенно его донимают автомобильные сигнализации, которые с каждым годом все сложнее игнорировать. Однажды Оуэн срывается и разбивает машину, которая никак не хотела замолкать. Его арестовывают, но даже это не останавливает раздраженного мужчину. Оуэн пытается решить проблему легально, но действенный способ остается один — вандализм. И хотя в процессе он лишается семьи, Оуэн уже не может сдать назад.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Шум»