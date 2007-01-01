Шум (фильм, 2007) смотреть онлайн
О фильме
Адвокат из Нью-Йорка начинает крестовый поход против явления, которое раздражает его больше всего — звуков автомобильных сигнализаций, заполонивших город. Фильм «Шум» — сатирическая комедия с Тимом Роббинсом о гражданском активизме.
Жизнь адвоката Дэвида Оуэна отравляет постоянный шум большого города. Особенно его донимают автомобильные сигнализации, которые с каждым годом все сложнее игнорировать. Однажды Оуэн срывается и разбивает машину, которая никак не хотела замолкать. Его арестовывают, но даже это не останавливает раздраженного мужчину. Оуэн пытается решить проблему легально, но действенный способ остается один — вандализм. И хотя в процессе он лишается семьи, Оуэн уже не может сдать назад.
Что он предпримет дальше, вы узнаете, если будете смотреть «Шум» онлайн
Рейтинг
- ГБРежиссёр
Генри
Бин
- Актёр
Тим
Роббинс
- Актриса
Бриджет
Мойнэхэн
- УХАктёр
Уильям
Хёрт
- МЛАктриса
Маргарита
Левиева
- ГБАктриса
Гэбриэлль
Бреннан
- МБАктриса
Мария
Бальестерос
- УБАктёр
Уильям
Болдуин
- ЭЛАктёр
Эрик
Л. Абрамс
- ДААктриса
Джессика
Алмаси
- ЛБАктриса
Лиора
Бэриш
- МДАктёр
Майкл
Дж. Бёрг
- Актриса
Коллин
Кэмп
- ГБСценарист
Генри
Бин
- ГБПродюсер
Генри
Бин
- СХПродюсер
Сьюзэн
Хоффман
- ПдПродюсер
Пол
де Соуза
- ТГПродюсер
Тони
Грация
- КМХудожница
Келли
МакГихи
- РМХудожница
Ребекка
М. ДеМарко
- ДКМонтажёр
Джули
Карр
- ЛПМонтажёр
Ли
Перси
- ФДКомпозитор
Филлип
Джонстон