Шум (фильм, 2007) смотреть онлайн

Адвокат из Нью-Йорка начинает крестовый поход против явления, которое раздражает его больше всего — звуков автомобильных сигнализаций, заполонивших город. Фильм «Шум» — сатирическая комедия с Тимом Роббинсом о гражданском активизме.



Жизнь адвоката Дэвида Оуэна отравляет постоянный шум большого города. Особенно его донимают автомобильные сигнализации, которые с каждым годом все сложнее игнорировать. Однажды Оуэн срывается и разбивает машину, которая никак не хотела замолкать. Его арестовывают, но даже это не останавливает раздраженного мужчину. Оуэн пытается решить проблему легально, но действенный способ остается один — вандализм. И хотя в процессе он лишается семьи, Оуэн уже не может сдать назад.



