Шум
Актёры и съёмочная группа фильма «Шум»

Режиссёры

Генри Бин

Henry Bean
Режиссёр

Актёры

Тим Роббинс

Tim Robbins
АктёрDavid Owen
Бриджет Мойнэхэн

Bridget Moynahan
АктрисаHelen Owen
Уильям Хёрт

William Hurt
АктёрMayor Schneer
Маргарита Левиева

Margarita Levieva
АктрисаEkaterina Filippovna
Гэбриэлль Бреннан

Gabrielle Brennan
АктрисаChris Owen
Мария Бальестерос

María Ballesteros
АктрисаGruska
Уильям Болдуин

William Baldwin
АктёрMayor's Chief of Staff
Эрик Л. Абрамс

Eric L. Abrams
АктёрSecurity Cop #1
Джессика Алмаси

Jessica Almasy
АктрисаCrackpot Anarchist
Лиора Бэриш

Leora Barish
АктрисаTiny Juror
Майкл Дж. Бёрг

Michael J. Burg
АктёрJudson
Коллин Кэмп

Colleen Camp
АктрисаMrs. Broomell

Сценаристы

Генри Бин

Henry Bean
Сценарист

Продюсеры

Генри Бин

Henry Bean
Продюсер
Сьюзэн Хоффман

Susan Hoffman
Продюсер
Пол де Соуза

Paul de Souza
Продюсер
Тони Грация

Tony Grazia
Продюсер

Художники

Келли МакГихи

Kelly McGehee
Художница
Ребекка М. ДеМарко

Rebecca Meis DeMarco
Художница

Монтажёры

Джули Карр

Julie Carr
Монтажёр
Ли Перси

Lee Percy
Монтажёр

Композиторы

Филлип Джонстон

Phillip Johnston
Композитор