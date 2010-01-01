Мармадюк (фильм, 2010) смотреть онлайн
9.12010, Marmaduke
Комедии, Семейные84 мин18+
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Сюжет
Датский дог по кличке Мармадюк живет в семье Фила и Дебби Уинслоу, которые работают на производителя органического собачьего корма. Чтобы увеличить продажи, пара переезжает из Канзаса в Оранж-Каунти. Там Мармадюк знакомится с местными собаками и пытается добиться популярности в их кругу.
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Рейтинг
5.7 КиноПоиск
4.3 IMDb
- ТДРежиссёр
Том
Дей
- Актёр
Оуэн
Уилсон
- Актриса
Эмма
Стоун
- ДЛАктёр
Джордж
Лопес
- Актёр
Кристофер
Минц-Плассе
- Актёр
Стив
Куган
- ФАктриса
Ферги
- Актёр
Кифер
Сазерленд
- ДУАктёр
Дэймон
Уайанс мл.
- Актёр
Марлон
Уайанс
- Актёр
Сэм
Эллиотт
- ВДСценарист
Винс
Ди Меглио
- БАСценарист
Брэд
Андерсон
- Продюсер
Джон
Дэвис
- ДДПродюсер
Дерек
Дочи
- ТДПродюсер
Том
Дей
- ТДПродюсер
Тарик
Джалил
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- АСАктёр дубляжа
Андрей
Симанов
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- ИДАктёр дубляжа
Иван
Дахненко
- ДМХудожник
Дон
Макколей
- КЛХудожница
Карен
Л. Мэтьюз
- ГГОператор
Грег
Гардинер
- КЛКомпозитор
Кристофер
Леннерц