Мармадюк (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Датский дог по кличке Мармадюк живет в семье Фила и Дебби Уинслоу, которые работают на производителя органического собачьего корма. Чтобы увеличить продажи, пара переезжает из Канзаса в Оранж-Каунти. Там Мармадюк знакомится с местными собаками и пытается добиться популярности в их кругу.



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