Мармадюк
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Мармадюк

Мармадюк (фильм, 2010) смотреть онлайн

9.12010, Marmaduke
Комедии, Семейные84 мин18+

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Сюжет

Датский дог по кличке Мармадюк живет в семье Фила и Дебби Уинслоу, которые работают на производителя органического собачьего корма. Чтобы увеличить продажи, пара переезжает из Канзаса в Оранж-Каунти. Там Мармадюк знакомится с местными собаками и пытается добиться популярности в их кругу.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Комедии, Семейные

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мармадюк»

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