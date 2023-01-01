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Джон Дэвис
Джон Дэвис

Джон Дэвис

John Davis

Дата рождения
20 июля 1954 г. (70 лет)

Биография

Американский кинопродюсер Джон Дэвис родился 20 июля 1954 года, является основателем Davis Entertainment. Родился и вырос в Денвере, штат Колорадо. Его интерес к кино возник еще в юности, когда его отец купил соседний кинотеатр. Там будущий деятель киноиндустрии продавал попкорн. Он просматривал до 300 фильмов в год. В то время он окончил Bowdoin College, учился в Amherst College и получил степень MBA в Гарвардской школе бизнеса. Джон Дэвис женат на Джордане Дэвис. У них трое детей: Джек, Кэтрин и Дженсен. Дэвис, председатель компании Davis Entertainment, расположенной в Лос-Анджелесе, был продюсером более 100 художественных фильмов, которые заработали более 5 миллиардов долларов по всему миру. Davis Entertainment производит проекты для всех студий, мини-мейджоров и нескольких вещательных сетей. Среди множества полнометражных фильмов Дэвиса – «Ночь игр», комедия «Новая линия» с Джейсоном Бейтманом и Рэйчел МакАдамс в главных ролях; биографическая комедия-драма «Джой» (2015) режиссера Дэвида О. Рассела; «Хроника» с микробюджетом на сумму более 100 миллионов долларов; научно-фантастический триллер «Я, робот» с Уиллом Смитом в главной роли; Джим Керри и его «Пингвины Поппера»; «Водный мир» с Кевином Костнером в главной роли; «Хищник» с Арнольдом Шварценеггером. Среди новых проектов – комедия с Заком Браффом и Майклом Империоли, которая выйдет в предстоящем сезоне.

Фильмография