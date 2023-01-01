Биография

Американский кинопродюсер Джон Дэвис родился 20 июля 1954 года, является основателем Davis Entertainment. Родился и вырос в Денвере, штат Колорадо. Его интерес к кино возник еще в юности, когда его отец купил соседний кинотеатр. Там будущий деятель киноиндустрии продавал попкорн. Он просматривал до 300 фильмов в год. В то время он окончил Bowdoin College, учился в Amherst College и получил степень MBA в Гарвардской школе бизнеса. Джон Дэвис женат на Джордане Дэвис. У них трое детей: Джек, Кэтрин и Дженсен. Дэвис, председатель компании Davis Entertainment, расположенной в Лос-Анджелесе, был продюсером более 100 художественных фильмов, которые заработали более 5 миллиардов долларов по всему миру. Davis Entertainment производит проекты для всех студий, мини-мейджоров и нескольких вещательных сетей. Среди множества полнометражных фильмов Дэвиса – «Ночь игр», комедия «Новая линия» с Джейсоном Бейтманом и Рэйчел МакАдамс в главных ролях; биографическая комедия-драма «Джой» (2015) режиссера Дэвида О. Рассела; «Хроника» с микробюджетом на сумму более 100 миллионов долларов; научно-фантастический триллер «Я, робот» с Уиллом Смитом в главной роли; Джим Керри и его «Пингвины Поппера»; «Водный мир» с Кевином Костнером в главной роли; «Хищник» с Арнольдом Шварценеггером. Среди новых проектов – комедия с Заком Браффом и Майклом Империоли, которая выйдет в предстоящем сезоне.