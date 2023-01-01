Биография

Сэм Эллиотт – актер американского кино – родился в августе 1944 года в калифорнийском городе Сакраменто. Номинант премии «Оскар». Среднее образование Сэм получил в Портленде, затем в течение нескольких месяцев изучал английский язык и психологию в Университете штата Орегон. Бросив скучную учебу, Сэм уехал в Ванкувер и поступил в колледж Кларка. После смерти отца переехал в Лос-Анджелес. Ему приходилось заниматься тяжелым трудом строителя, чтобы обеспечить себя всем необходимым. Но Сэм не унывал и со рвением учился на актерских курсах, а после службы в армии США пришел в Голливуд. Со своей будущей женой Сэм познакомился на съемочной площадке. В течение нескольких лет актеры встречались, а в 1984 году наконец-то сыграли свадьбу. У супругов есть единственная дочь – Клео. Дебютную кинематографическую роль Сэм Эллиотт сыграл в фильме «Парни и куколка». В то время он еще обучался в колледже. С конца 60-х годов актер начал сниматься в кино и в телевизионных проектах. Первый успех принесли Эллиотту фильмы «Бывший орел» и «Спасатель». Актеру лучше всего удавались роли бесшабашных ковбоев. И это неспроста, ведь родители Сэма были родом из Техаса, и ковбойский дух у него в крови. Эллиотт сыграл несколько образов в легендарном жанре – вестерн. Самым кассовым стал фильм «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид». В 2018 году Сэм сыграл одну из ведущих ролей в киноленте «Звезда родилась». Фильм получил всеобщее признание и был номинирован сразу на несколько премий, в том числе и на «Оскар».