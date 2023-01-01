Биография

Марлон Уайанс — американский актер, сценарист, продюсер и режиссер. Родился в Нью-Йорке 23 июля 1972 года. Марлон родился в многодетной религиозной семье. Братья комика смогли сделать кинокарьеру и помогли шестнадцатилетнему Уайансу сняться в небольшой роли. Когда ему было 18 лет, он стал участником комедийного телевизионного шоу «В ярких красках». Талантливые пародии, великолепная пластика и непосредственность комика покорили зрителей. Кинодебют Марлона Уайанса состоялся в комедийном боевике 1988 года «Я достану тебя, ублюдок», однако только в 1996 году артист добился триумфа — картина «Не грози южному централу, попивая сок у себя в квартале» покорила зрителей. После этого Уайанс снялся во многих успешных комедиях, среди которых «Шестой игрок» и «Очень страшное кино». Он участвует в создании сценариев для своих кинолент. Сегодня Марлон Уайанс — один из успешных комедийных артистов Голливуда.