Индюки: Назад в будущее (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Поедание индейки на День Благодарения — знаменитая американская традиция, которая определяет смысл существования всех индюков на ферме. Реджи вместе с безумным приятелем Джейком отправляются в необычное путешествие на машине времени, чтобы изменить ход истории, когда зарождалась традиция приготовления индейки на праздник.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Приключения
Время87 мин / 01:27
6.3 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ДХРежиссёр
Джимми
Хейуорд
- Актёр
Оуэн
Уилсон
- Актёр
Вуди
Харрельсон
- Актриса
Эми
Полер
- Актёр
Джордж
Такэй
- Актёр
Колм
Мини
- Актёр
Кит
Дэвид
- Актёр
Дэн
Фоглер
- ДХАктёр
Джимми
Хейуорд
- КМАктриса
Кейтлин
Мехер
- КААктёр
Карлос
Аласраки
- Сценарист
Скотт
Мосье
- ДХСценарист
Джимми
Хейуорд
- ОЭСценарист
Оуэн
Эгертон
- РЛСценарист
Расселл
Ли Шарман
- Продюсер
Скотт
Мосье
- КХПродюсер
Кен
Хэлсбэнд
- ДИПродюсер
Дэвид
И. Штерн
- Актёр дубляжа
Денис
Колесников
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- АЯАктёр дубляжа
Андрей
Ярославцев
- КРХудожник
Кевин
Р. Адамс
- ККМонтажёр
Крис
Картагена
- ДЛКомпозитор
Доминик
Льюис