Индюки: Назад в будущее (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Индюки: Назад в будущее
Индюки: Назад в будущее

9.02013, Free Birds
Мультфильм, Семейный87 мин0+

О фильме

Поедание индейки на День Благодарения — знаменитая американская традиция, которая определяет смысл существования всех индюков на ферме. Реджи вместе с безумным приятелем Джейком отправляются в необычное путешествие на машине времени, чтобы изменить ход истории, когда зарождалась традиция приготовления индейки на праздник.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Приключения
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

