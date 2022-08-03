Индюки: Назад в будущее (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Поедание индейки на День Благодарения — знаменитая американская традиция, которая определяет смысл существования всех индюков на ферме. Реджи вместе с безумным приятелем Джейком отправляются в необычное путешествие на машине времени, чтобы изменить ход истории, когда зарождалась традиция приготовления индейки на праздник.

