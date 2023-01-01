Скотт Мосье

Биография

Скотт Моужер – продюсер, актер, монтажер, сценарист, режиссер. Родился 5 марта 1971 года. Фильмография насчитывает более 45 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными продюсерскими проектами стали фильмы «Умница Уилл Хантинг», «Догма» и «Клерки». Скотт Моужер получил образование в Ванкуверской школе кино, где познакомился с будущим режиссером Кевином Смитом. Впоследствии они часто работали вместе. Первым совместным проектом стала комедия «Клерки» 1994 года. Спустя год Моужер продюсировал следующий фильм Смита «Тусовщики из супермаркета». В 1996 году на экраны вышел еще один проект продюсера «В погоне за Эми» с Беном Аффлеком в главной роли. Наиболее успешным фильмом Скотта Моужера стала драма «Умница Уилл Хантинг» режиссера Гаса Ван Сента. Главные роли в кинокартине исполнили Мэтт Дэймон, Робин Уильямс, Бен Аффлек. Фильм получил две премии Оскар и семь номинаций, а также приз Берлинского кинофестиваля и Золотой Глобус. Скотт Моужер участвовал в написании сценариев к фильму «Клерки», сериалу «Великий Человек-паук». Над фильмом «Догма» работал в качестве продюсера и монтажера. Снялся в 14 фильмах. Небольшую роль Скотт Моужер исполнил в двух частях фильма «Клерки». В качестве режиссера работал над мультфильмом «Гринч» 2018 года.