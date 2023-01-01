Биография

Доминик Льюис (Dominic Lewis) – британский композитор. Дата рождения – 29 января 1985 года. Детство провел в Лондоне, потомственный музыкант. Пишет музыку для фильмов, мультфильмов и телевизионных проектов. Обучаться игре на фортепиано, виолончели и гитаре начал с трехлетнего возраста. В школьные годы пел в хоре, писал тексты к песням, выступал в составе рок-группы. После школы поступил в Королевскую академию музыки в Лондоне. Получив диплом, британец переехал в США, работал в нескольких отделах кинокомпании Remote Control Productions. Музыку к телепередачам и фильмам Доминик Льюис пишет с 2009 года. Первый крупный проект англичанина – работа над короткометражным мультфильмом «Драконы: Подарок ночной фурии». За музыку к мультфильму «Индюки: Назад в будущее» в 2013 году получил премию «Эмми». В 2015 году композитор Доминик Льюис был номинирован на «Оскар» и удостоился премии World Soundtrack Award за саундтрек к триллеру «Призраки: Лучшая участь». Композиции британского музыканта звучат во всех сезонах сериала «Человек в высоком замке». Коллеги восхищаются быстротой работы Льюиса. Музыку к фильму «Финансовый монстр» он создал всего за 3 недели.