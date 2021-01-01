Красотка на взводе (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Линди с детства страдает от неконтролируемых вспышек ярости, вынуждающих девушку носить специальный жилет из электродов, который бьет ее током в случае возникновения агрессивных импульсов. Однако в один пре�красный день он становится ей не нужен — Линди влюбляется и успокаивается. До тех пор, пока кто-то не убивает ее парня. Теперь ее цель — отомстить всем, кто мог быть к этому причастен, с помощью годами подавляемой агрессии.



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