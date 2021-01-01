8.22021, Jolt
Боевики, Комедии87 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Красотка на взводе (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Линди с детства страдает от неконтролируемых вспышек ярости, вынуждающих девушку носить специальный жилет из электродов, который бьет ее током в случае возникновения агрессивных импульсов. Однако в один пре�красный день он становится ей не нужен — Линди влюбляется и успокаивается. До тех пор, пока кто-то не убивает ее парня. Теперь ее цель — отомстить всем, кто мог быть к этому причастен, с помощью годами подавляемой агрессии.
Красотка на взводе смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ТУРежиссёр
Таня
Уэкслер
- Актриса
Кейт
Бекинсейл
- Актёр
Бобби
Каннавале
- Актёр
Джай
Кортни
- ЛКАктриса
Лаверн
Кокс
- ДБАктёр
Дэвид
Брэдли
- ОФАктёр
Ори
Феффер
- Актриса
Сьюзен
Сарандон
- Актёр
Стэнли
Туччи
- КГАктёр
Константин
Грегори
- ЛИАктёр
Льюис
Иэн Брэй
- ДБПродюсер
Дэвид
Бернарди
- РВПродюсер
Роберт
Ван Норден
- ЛУПродюсер
Лес
Уэлдон
- ШКПродюсер
Шеррил
Кларк
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ВСАктёр дубляжа
Валерий
Смекалов
- ЛРАктриса дубляжа
Лика
Рулла
- ТСАктёр дубляжа
Тимофей
Спивак
- КРХудожник
Карлос
Розарио
- ДООператор
Джулс
О’Лафлин
- ДЛКомпозитор
Доминик
Льюис