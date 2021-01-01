Красотка на взводе
Wink
Фильмы
Красотка на взводе
8.22021, Jolt
Боевики, Комедии87 мин18+
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Красотка на взводе (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Линди с детства страдает от неконтролируемых вспышек ярости, вынуждающих девушку носить специальный жилет из электродов, который бьет ее током в случае возникновения агрессивных импульсов. Однако в один прекрасный день он становится ей не нужен — Линди влюбляется и успокаивается. До тех пор, пока кто-то не убивает ее парня. Теперь ее цель — отомстить всем, кто мог быть к этому причастен, с помощью годами подавляемой агрессии.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Боевики

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Красотка на взводе»

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