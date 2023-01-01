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Красотка на взводе
Актёры и съёмочная группа фильма «Красотка на взводе»

Актёры и съёмочная группа фильма «Красотка на взводе»

Режиссёры

Таня Уэкслер

Таня Уэкслер

Tanya Wexler
Режиссёр

Актёры

Кейт Бекинсейл

Кейт Бекинсейл

Kate Beckinsale
АктрисаLindy
Бобби Каннавале

Бобби Каннавале

Bobby Cannavale
АктёрDetective Vicars
Джай Кортни

Джай Кортни

Jai Courtney
АктёрJustin
Лаверн Кокс

Лаверн Кокс

Laverne Cox
АктрисаDetective Nevin
Дэвид Брэдли

Дэвид Брэдли

David Bradley
АктёрGareth Fizel
Ори Феффер

Ори Феффер

Ori Pfeffer
АктёрDelacroix
Сьюзен Сарандон

Сьюзен Сарандон

Susan Sarandon
АктрисаWoman with No Name
Стэнли Туччи

Стэнли Туччи

Stanley Tucci
АктёрDr. Munchin
Константин Грегори

Константин Грегори

Constantine Gregory
АктёрDriver Curtis
Льюис Иэн Брэй

Льюис Иэн Брэй

Lewis Ian Bray
АктёрDoug (в титрах: Lewis Bray)

Продюсеры

Дэвид �Бернарди

Дэвид Бернарди

David Bernardi
Продюсер
Роберт Ван Норден

Роберт Ван Норден

Robert Van Norden
Продюсер
Лес Уэлдон

Лес Уэлдон

Les Weldon
Продюсер
Шеррил Кларк

Шеррил Кларк

Sherryl Clark
Продюсер

Актёры дубляжа

Мария Фортунатова

Мария Фортунатова

Актриса дубляжа
Денис Беспалый

Денис Беспалый

Актёр дубляжа
Валерий Смекалов

Валерий Смекалов

Актёр дубляжа
Лика Рулла

Лика Рулла

Актриса дубляжа
Тимофей Спивак

Тимофей Спивак

Актёр дубляжа

Художники

Карлос Розарио

Карлос Розарио

Carlos Rosario
Художник

Операторы

Джулс О’Лафлин

Джулс О’Лафлин

Jules O'Loughlin
Оператор

Композиторы

Доминик Льюис

Доминик Льюис

Dominic Lewis
Композитор