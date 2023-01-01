Биография

Стэнли Туччи — актер, режиссер, продюсер. Обладатель статуэтки «Эмми». Родился в Пикскилле 11 ноября 1960 года. Еще в школьные годы принимал участие в детских спектаклях, поэтому выбор профессии был очевиден. В 1982 году защитил диплом в Нью-Йорке и начал играть в постановках на Бродвее. Успех на экране пришел к актеру не сразу, но многие помнят его по эпизодам в комедии «Бетховен» и триллере «Дело о пеликанах». В 1996 году состоялся режиссерский дебют Туччи: он стал постановщиком фильма «Большая ночь». Также продюсировал сериал «Независимая линза», мелодраму «Маменькин сынок». Сегодня фильмография Стэнли Туччи насчитывает более 200 работ. Его можно встретить в картинах «Голодные игры», «Терминал», «Давайте потанцуем», «Супернова», «Предел риска», «Мистификация», «Роботы».