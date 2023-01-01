Стэнли Туччи
Stanley Tucci
- Карьера
- Режиссёр, Актёр, Сценарист
- Дата рождения
- 11 ноября 1960 г. (64 года)
Биография
Стэнли Туччи — актер, режиссер, продюсер. Обладатель статуэтки «Эмми». Родился в Пикскилле 11 ноября 1960 года. Еще в школьные годы принимал участие в детских спектаклях, поэтому выбор профессии был очевиден. В 1982 году защитил диплом в Нью-Йорке и начал играть в постановках на Бродвее. Успех на экране пришел к актеру не сразу, но многие помнят его по эпизодам в комедии «Бетховен» и триллере «Дело о пеликанах». В 1996 году состоялся режиссерский дебют Туччи: он стал постановщиком фильма «Большая ночь». Также продюсировал сериал «Независимая линза», мелодраму «Маменькин сынок». Сегодня фильмография Стэнли Туччи насчитывает более 200 работ. Его можно встретить в картинах «Голодные игры», «Терминал», «Давайте потанцуем», «Супернова», «Предел риска», «Мистификация», «Роботы».
Фильмография
Режиссёр
Актёр
- 8.1
Конклав2024, 115 мин
- 8.2
Красотка на взводе2021, 87 мин
- 8.6
Игра Ганнибала2018, 95 мин
Нора Эфрон. Жизнь как материал2016, 85 мин
- 8.7
Версальский роман2014, 112 мин
- 7.9
Грязные игры2012, 116 минБесплатно
- 8.5
Гамбит2012, 85 мин
- 8.1
На трезвую голову2008, 113 минБесплатно
- 8.1
Мистификация2006, 111 минБесплатно
- 9.1
Счастливое число Слевина2005, 105 минБесплатно
- 7.8
Заговор2001, 91 мин