Удивительная миссис Мэй (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.72017, The Children Act
Драма100 мин18+
Фильм в подписке «viju+»
О фильме
Судья Фиона Мэй, эксперт по проблемам детей, сталкивается с непростой дилеммой: Адам, которого от совершеннолетия отделяют всего три месяца жизни, по религиозным соображениям отказывается от переливания крови. Сможет ли Фиона заставить молодого человека жить против его воли? Как эта дилемма отзовется в ее судьбе?
СтранаВеликобритания, США
ЖанрДрама
КачествоSD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb