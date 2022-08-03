Удивительная миссис Мэй
Wink
Фильмы
Удивительная миссис Мэй

Удивительная миссис Мэй (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.72017, The Children Act
Драма100 мин18+
Фильм в подписке «viju+»

О фильме

Судья Фиона Мэй, эксперт по проблемам детей, сталкивается с непростой дилеммой: Адам, которого от совершеннолетия отделяют всего три месяца жизни, по религиозным соображениям отказывается от переливания крови. Сможет ли Фиона заставить молодого человека жить против его воли? Как эта дилемма отзовется в ее судьбе?

Страна
Великобритания, США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb