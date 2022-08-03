Шальная карта (фильм, 2014) смотреть онлайн

Бывший военный Ник Уайлд работает охранником казино в Лас-Вегасе, но мечтает покинуть город соблазнов и уехать на Корсику. Однако герою приходится отказаться от своих планов, ведь его подруга Холли в опасности — еe систематически избивает местный отморозок. Ник становится на защиту женщины.

