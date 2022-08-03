Шальная карта (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.82014, Wild Card
Боевик, Криминал88 мин18+
О фильме
Бывший военный Ник Уайлд работает охранником казино в Лас-Вегасе, но мечтает покинуть город соблазнов и уехать на Корсику. Однако герою приходится отказаться от своих планов, ведь его подруга Холли в опасности — еe систематически избивает местный отморозок. Ник становится на защиту женщины.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Саймон
Уэст
- Актёр
Джейсон
Стэйтем
- МААктёр
Майкл
Ангарано
- МВАктёр
Майло
Вентимилья
- ДГАктриса
Доминик
Гарсиа-Лоридо
- Актёр
Макс
Казелла
- Актриса
Хоуп
Дэвис
- Актёр
Стэнли
Туччи
- Актриса
София
Вергара
- ДААктёр
Джейсон
Александер
- ЭХАктриса
Энн
Хеч
- УГСценарист
Уильям
Голдман
- СБПродюсер
Саманта
Брукс
- РЭПродюсер
Роберт
Эрл
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дасевич
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ПММонтажёр
Падрик
Маккинли
- ТДМонтажёр
Томас
Дж. Нордберг
- ШДОператор
Шелли
Джонсон
- ДМКомпозитор
Дарио
Марианелли