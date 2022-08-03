Шальная карта
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Шальная карта

Шальная карта (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.82014, Wild Card
Боевик, Криминал88 мин18+

О фильме

Бывший военный Ник Уайлд работает охранником казино в Лас-Вегасе, но мечтает покинуть город соблазнов и уехать на Корсику. Однако герою приходится отказаться от своих планов, ведь его подруга Холли в опасности — еe систематически избивает местный отморозок. Ник становится на защиту женщины.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шальная карта»