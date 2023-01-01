Биография

Майло Вентимилья — американский актер, который также известен как продюсер. Неоднократный номинант на «Эмми». Родился Майло Вентимилья в Анахайме 8 июля 1977 года. Майло рос активным ребенком, который не только играл в школьных спектаклях, но и занимался спортом. После школы пошел учиться в Калифорнийский университет. Актерскую карьеру Майло Вентимилья начал с участия в популярных подростковых сериалах «Сабрина — маленькая ведьма» и «Девочки Гилмор». Также снялся в известных проектах «C.S.I.: Место преступления» и «Закон и порядок». Далее последовал популярный сериал «Герои» и драма «Рокки Бальбоа» — в этом фильме он сыграл сына главного героя. Роль он получил не только из-за своих актерских способностей, но и из-за внешнего сходства со Сильвестром Сталлоне. Позднее Майло вернется к этому персонажу в ленте «Крид 2». Он неоднократно снимался в фильмах Адама Сэндлера: «Папа-досвидос», «Одноклассники 2» и «Сэнди Уэкслер». Полноценную популярность актеру принес сериал «Это мы», в котором актеру досталась значимая роль любящего отца семейства. Свой драматический талант Майло еще не раз продемонстрирует, в том числе и в фильме «Невероятный мир глазами Энцо».