Биография

Английский режиссер Саймон Уэст относится к плеяде разноплановых личностей современного кино. Родился в 1961 году, 17 июля, в небольшом городке Литчуэрт Гарден-Сити. Получив классическое образование, молодой Самон искал себя как свободный художник, занимаясь написанием небольших сценариев, работая редактором Лондонского ВВС. В 1985 году был замечен и получил приглашение от Совета искусств Великобритании. Создание сценариев для видеоклипов и рекламных роликов принесло сценаристу Самйон Уэсту популярность в определенных кругах. Успех пришел в 1987 году на музыкальном фестивале, где он стал победителем в номинации «Лучшее видео». После такого успеха режиссер и продюсер переезжает в Лос-Анжелес для плодотворной работы уже в новом качестве. Но карьера сценариста рекламных роликов продолжается. Лучшими фильмами Саймона Уэеста считаются «Воздушная тюрьма» и «Лара Крофт –расхитительница гробниц» сценарий полностью авторский. Это стало вершиной его творчества. В копилке работ этого режиссера 28 работ, 3 сценария фильмов и актерские работы. Но как актер Саймон снимается только в видеороликах по необходимости. Сейчас британский режиссер, сценарист и продюсер проживает в США. Продолжает работать в рекламе и видеоиндустрии, задумывает новые кинопроекты для реализации своего художественного потенциала.