Медальон (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Бывший вор берется за старое ради спасения дочери. Криминальная драма с Николасом Кейджем в главной роли.



Во время неудачного ограбления Уилл и Винсент попадают в засаду, устроенную агентами ФБР. Спустя восемь лет, проведенных в тюрьме, Уилл выходит на свободу. Его бывший напарник уверен, что тот где-то спрятал награбленные 10 миллионов долларов. Чтобы заставить Уилла поделиться, Винсент берет в заложницы дочь старого подельника и требует выкуп. У Уилла никогда не было этих денег, и он решается обратиться за помощью к агенту ФБР. Но органы оказываются бессильны, и у отчаявшегося отца не остается выбора: Уилл возвращается в преступную игру.



Сможет ли он вернуть дочь целой и невредимой? Смотрите в экшн-триллере «Медальон»: фильм 2012 года доступен онлайн на портале Wink.

