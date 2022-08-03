Медальон (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Бывший вор берется за старое ради спасения дочери. Криминальная драма с Николасом Кейджем в главной роли.
Во время неудачного ограбления Уилл и Винсент попадают в засаду, устроенную агентами ФБР. Спустя восемь лет, проведенных в тюрьме, Уилл выходит на свободу. Его бывший напарник уверен, что тот где-то спрятал награбленные 10 миллионов долларов. Чтобы заставить Уилла поделиться, Винсент берет в заложницы дочь старого подельника и требует выкуп. У Уилла никогда не было этих денег, и он решается обратиться за помощью к агенту ФБР. Но органы оказываются бессильны, и у отчаявшегося отца не остается выбора: Уилл возвращается в преступную игру.
Сможет ли он вернуть дочь целой и невредимой? Смотрите в экшн-триллере «Медальон»: фильм 2012 года доступен онлайн на портале Wink.
- Режиссёр
Саймон
Уэст
- Актёр
Николас
Кейдж
- Актёр
Джош
Лукас
- Актёр
Дэнни
Хьюстон
- Актриса
Малин
Акерман
- СГАктриса
Сами
Гэйл
- МКАктёр
М.
К. Гейни
- МВАктёр
Марк
Вэлли
- ЭБАктёр
Эдрик
Браун
- БШАктёр
Бэрри
Шебака Хенли
- ДЭАктёр
Дж.Д.
Эвермор
- РБПродюсер
Рене
Бессон
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хошабаев
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- АОАктриса дубляжа
Александра
Остроухова
- КЛХудожник
Кристофер
Лоуренс
- ГСМонтажёр
Глен
Скэнтлебери
- ДУОператор
Джим
Уайтакер
- МАКомпозитор
Марк
Айшем