Биография

Малин Акерман — киноактриса, продюсер, модель. Родилась в Стокгольме 12 мая 1978 года. В двухлетнем возрасте вместе с родителями переехала в Торонто, где уже с пяти лет участвовала в съемках рекламных роликов. После выпуска из средней школы девушка успешно начала обучение в Йоркском университете. В семнадцать успешно прошла кастинг в модельное агентство, где и начала работать. Несколькими годами позднее девушка перебралась в Калифорнию с целью стать киноактрисой. Свою дебютную роль Малин Акерман сыграла в одном из эпизодов многосерийного фильма «Земля: Последний конфликт». Она вышла на экраны в 1997 году. Следующим знаковым проектом в биографии актрисы стал сериал «Тайны Ниро Вульфа» 2001 года. Популярность Малин выросла благодаря полнометражному фильму «Девушка моих кошмаров» 2007 года, где она получила одну из главных ролей. Чуть позже актриса приняла участие в съемках нескольких рейтинговых фильмов: «27 свадеб», «Предложение», «Счастливы вместе». Также зрителям запомнилась роль Малин в супергеройской картине «Хранители», за которую она была номинирована на премию «Сатурн». Среди прочих известных фильмов с участием Малин Акерман — «Клуб CBGB», «Ремпейдж» и «Стримеры».