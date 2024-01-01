Настоящие детективы (фильм, 2024) смотреть онлайн

Вышедший из психиатрической лечебницы молодой человек и бывший охранник расследуют похищение женщины, за которое не хочет браться полиция. Джеффри Дин Морган и Джек Куэйд в остросюжетном драмеди «Настоящие детективы», смотреть которое будет интересно любителям загадок и черного юмора.



Детство Саймона было тяжелым и оставило в его душе травму. Он страдает от галлюцинаций, слышит голоса и с трудом понимает, что вокруг реально, а что — нет. Проведя 10 лет в психиатрической больнице, Саймон поселяется в доме своей сестры Ди Ди и безуспешно пытается найти работу. Однажды, возвращаясь с собеседования, Саймон видит, как незнакомую женщину против ее воли заталкивают в белый минивэн. Он решает сообщить об этом в полицию, но там ему не верят из-за болезни. Тогда молодой человек стучится к ворчливому соседу Эду. Тот работал начальником охраны в университете, но был уволен за агрессивное поведение и теперь живет один, почти разорившись на азартных играх. Эд, всегда мечтавший быть детективом, соглашается помочь Саймону найти преступников, однако для этого им придется найти общий язык и самим не раз нарушить закон.



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