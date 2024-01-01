Контент станет доступным 24.07.2025
Настоящие детективы (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Вышедший из психиатрической лечебницы молодой человек и бывший охранник расследуют похищение женщины, за которое не хочет браться полиция. Джеффри Дин Морган и Джек Куэйд в остросюжетном драмеди «Настоящие детективы», смотреть которое будет интересно любителям загадок и черного юмора.
Детство Саймона было тяжелым и оставило в его душе травму. Он страдает от галлюцинаций, слышит голоса и с трудом понимает, что вокруг реально, а что — нет. Проведя 10 лет в психиатрической больнице, Саймон поселяется в доме своей сестры Ди Ди и безуспешно пытается найти работу. Однажды, возвращаясь с собеседования, Саймон видит, как незнакомую женщину против ее воли заталкивают в белый минивэн. Он решает сообщить об этом в полицию, но там ему не верят из-за болезни. Тогда молодой человек стучится к ворчливому соседу Эду. Тот работал начальником охраны в университете, но был уволен за агрессивное поведение и теперь живет один, почти разорившись на азартных играх. Эд, всегда мечтавший быть детективом, соглашается помочь Саймону найти преступников, однако для этого им придется найти общий язык и самим не раз нарушить закон.
Смогут ли они разгадать тайну похищения, вы узнаете, когда будете смотреть «Настоящие детективы» онлайн на Wink.
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Рейтинг
- ДСРежиссёр
Дункан
Скайлз
- ДКАктёр
Джек
Куэйд
- Актёр
Джеффри
Дин Морган
- Актриса
Малин
Акерман
- СКАктриса
Сесиль
Кубило
- ГХАктёр
Гриффин
Худ
- ТКАктёр
Тим
Каспер
- БКАктёр
Билли
Калбертсон
- ЧААктёр
Чарльз
Артур Берг
- УДАктёр
Уил
Деснер
- ШФСценарист
Шон
Фарли
- КБПродюсер
Крис
Беллант
- ЛДПродюсер
Люк
Дэниелс
- ВДПродюсер
Винс
Джоливетт
- ГЛПродюсер
Грег
Лоритано
- ДДКомпозитор
Джоджо
Дрэйвен