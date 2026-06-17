Не с первого взгляда (фильм, 2025) смотреть онлайн

Отправившись на отдых, мужчина сталкивается с женщиной, с которой когда-то пошел на неудачное свидание. Однако на этот раз между ними возникает нечто большее. Солнечный ромком «Не с первого взгляда» — фильм с Дермотом Малруни о том, как важно не повторять старых ошибок.



Одинокий отец Джейк вместе со своей непоседливой семьей и другом детства Рубеном поднимается на борт шикарного круиза в предвкушении долгожданного отпуска. Однако здесь он вновь встречает Мег — женщину, знакомую ему по одному очень неловкому свиданию, о котором Джейк предпочел бы забыть. Тем временем Мег очаровывает Рубена, и тот выпрашивает у Джейка разрешение попытать с ней счастья. Джейк соглашается, но со временем понимает, что сам неравнодушен к Мег. Это значит, что настало время выяснить, кто из друзей больше достоин ее внимания.



Сможет ли Джейк завоевать расположение Мег, расскажет фильм «Не с первого взгляда» (2026). Смотреть добрую романтическую комедию вы сможете на видеосервисе Wink.

