Не с первого взгляда (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Отправившись на отдых, мужчина сталкивается с женщиной, с которой когда-то пошел на неудачное свидание. Однако на этот раз между ними возникает нечто большее. Солнечный ромком «Не с первого взгляда» — фильм с Дермотом Малруни о том, как важно не повторять старых ошибок.
Одинокий отец Джейк вместе со своей непоседливой семьей и другом детства Рубеном поднимается на борт шикарного круиза в предвкушении долгожданного отпуска. Однако здесь он вновь встречает Мег — женщину, знакомую ему по одному очень неловкому свиданию, о котором Джейк предпочел бы забыть. Тем временем Мег очаровывает Рубена, и тот выпрашивает у Джейка разрешение попытать с ней счастья. Джейк соглашается, но со временем понимает, что сам неравнодушен к Мег. Это значит, что настало время выяснить, кто из друзей больше достоин ее внимания.
Сможет ли Джейк завоевать расположение Мег, расскажет фильм «Не с первого взгляда» (2026). Смотреть добрую романтическую комедию вы сможете на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ДНРежиссёр
Джозеф
Нэйтан Уайзман
- Актёр
Дермот
Малруни
- Актриса
Малин
Акерман
- БОАктёр
Брайан
Остин Грин
- РЛАктриса
Роуз
Лэйн Санфилиппо
- НБАктриса
Ноа
Бреннер
- МКАктриса
Марго
Куинн
- ЭОАктёр
Эдуард
Осипов
- ДКАктёр
Джаред
Коутс
- ДНАктёр
Джозеф
Нэйтан Уайзман
- РРАктриса
Робин
Райкер
- КМАктёр
Крис
Маллинэкс
- ЛМАктриса
Ланда
Морленд
- МЛАктёр
Мона
Ли Уайлд
- ВПСценарист
Венди
Пуаррье
- АБПродюсер
Аль
Браво
- ДКПродюсер
Дэн
Кацман
- ГТПродюсер
Гено
Тейлор
- ЭБПродюсер
Эрик
Бреннер
- МКХудожник
Марноэль
Кализо
- ПКОператор
Паскаль
Комбс-Нок