Синтез (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Триллер о двух женщинах, которые сбегают в пустыню от бесчеловечного культа, преследуемые видениями с его загадочным лидером. Джиллиан и Блэр несколько лет провели в рядах секты под предводительством харизматичного культиста Сета, продвигающего собственную околорелигиозную доктрину. Его обещания раскрыть человеческий потенциал привлекают в секту самых разных людей, которые регулярно должны проходить жесткие физические и психологические испытания, чтобы доказать свою верность. Не выдержав подобного обращения, Джиллиан и Блэр бегут в пустыню Нью-Мексико и пытаются добраться до цивилизации, тогда как с собой у них лишь запасы провизии на три дня и устаревшая карта. К сожалению, годы мучений не так просто выбросить из головы.

