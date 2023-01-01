Биография

Английская актриса Сандрин Холт родилась в смешанной интернациональной семье. Ее отец — уроженец Гонконга, а мама — француженка. Семья переехала в Торонто, когда девочке было пять лет. Прекрасные внешние данные позволили девушке начать карьеру фотомодели и манекенщицы в Париже. Карьера киноактрисы началась со знаменитого фильма «Пятница, 13» 1989 года, где она сыграла одну из эпизодических ролей. Фильмы Сандрин Холт следовали один за другим раз в год, но это уже были полновесные роли. Один из лучших ее фильмов сразу привлек внимание зрителя своей экзотичностью и серьезной ролью Раманы — «Рапа Нуи. Потерянный рай» 1994 года. После этого фильма актриса вошла в круг кинозвезд. Съемки в большинстве у американских кинопродюсеров предопределили тематику и жанр фильмов, но недостатка в ролях уже не было. Роли Сандрин Холт привлекают, прежде всего, ее модельной внешностью и налетом экзотичности актрисы. Но нельзя отказать ей в сценическом таланте воплощения образов, что подтверждается успехом кинопроектов. Самые известные российскому зрителю — фильмы из фантастической серии «Звездный десант», «Мутанты Икс», есть место и боевикам, например, «Ведьмин клинок». Сериал «Скорая помощь» уже относится к более глубоким драматическим ролям, актриса начинает развиваться в глубину своего таланта. Теперь она снимается в партнерстве с самыми известными звездами кино.