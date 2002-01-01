Баллистика: Экс против Сивер
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Баллистика: Экс против Сивер
7.92002, Ballistic: Ecks vs. Sever
Фантастика, Боевики87 мин18+
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Баллистика: Экс против Сивер (фильм, 2002) смотреть онлайн

Сюжет

Два лучших секретных агента в мире. Одна общая месть. Агент Экс - лучший оперативник, который когда-либо работал на ФБР. Китайский агент Сивер, бывшая сотрудница РУМО, - самая смертоносная женщина планеты. В войне спецслужб мира они - противники, ведущие друг с другом отчаянную игру в кошки-мышки, где ни один не может взять верх. Казалось, их противостояние могло бы длиться вечно, но однажды происходит неожиданное: герои вынуждены выступить вместе против общего, мощного, страшного врага, завладевшего новейшим оружием, ярая ненависть к которому затмевает их собственное соперничество.

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Рейтинг

4.8 КиноПоиск
3.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Баллистика: Экс против Сивер»

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