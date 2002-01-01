7.92002, Ballistic: Ecks vs. Sever
Фантастика, Боевики87 мин18+
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Баллистика: Экс против Сивер (фильм, 2002) смотреть онлайн
Сюжет
Два лучших секретных агента в мире. Одна общая месть. Агент Экс - лучший оперативник, который когда-либо работал на ФБР. Китайский агент Сивер, бывшая сотрудница РУМО, - самая смертоносная женщина план�еты. В войне спецслужб мира они - противники, ведущие друг с другом отчаянную игру в кошки-мышки, где ни один не может взять верх. Казалось, их противостояние могло бы длиться вечно, но однажды происходит неожиданное: герои вынуждены выступить вместе против общего, мощного, страшного врага, завладевшего новейшим оружием, ярая ненависть к которому затмевает их собственное соперничество.
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Информация
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
3.7 IMDb
- ВКРежиссёр
Вич
Каосаянанда
- Актёр
Антонио
Бандерас
- Актриса
Люси
Лью
- Актёр
Грегг
Генри
- РПАктёр
Рэй
Парк
- ТСАктриса
Талиса
Сото
- МСАктёр
Мигель
Сандовал
- Актёр
Терри
Чен
- РКАктёр
Роджер
Кросс
- Актриса
Сандрин
Холт
- СБАктёр
Стив
Бачич
- АБСценарист
Алан
Б. МакЭлрой
- КЛПродюсер
Крис
Ли
- Продюсер
Эли
Самаха
- Продюсер
Тарак
Бен Аммар
- ДЭПродюсер
Джордж
Эдди
- Актёр дубляжа
Валерий
Соловьев
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Петров
- Актёр дубляжа
Сергей
Дьячков
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ВГАктёр дубляжа
Вадим
Гущин
- МГХудожница
Магали
Гвидаси
- ВФХудожник
Виктор
Формоса
- ДКМонтажёр
Джей
Кэссиди
- ХМОператор
Хулио
Макат
- ДДКомпозитор
Дон
Дэвис