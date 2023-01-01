Биография

Терри Чен — актер театра и кино. Родился 3 февраля 1975 года. Получив среднее образование, будущий кинодеятель отправился получать высшее образование в Калгари. Первая роль Терри Чена в картине «Почти знаменит» 2000 года принесла актеру широкую известность. Фильм был положительно оценен критиками, и его номинировали на премии «Оскар» и «Золотой глобус» в категориях «Лучший сценарий» и «Лучший фильм». Терри Чена преимущественно приглашают на съемки боевиков, триллеров и драм. Он принимал участие в таких сериалах, как «Тайны Смолвиля», «Звездный крейсер Галактика», «Сумеречная зона», «Континиум», «Карточный домик» и многих других. 2007 год оказался весьма успешным в карьере актера, поскольку ему доверили главную роль в картине «Ожидание». Фильм обрел широкую популярностью и засветился на множестве кинофестивалей. Кроме того, Чен снимался в таких проектах, как «Хижина в лесу», «Девятая жизнь Луи Дракса», «Найди меня если сможешь», «Память», «Война», «Годзилла», «Нереальный ходостяк» и «Трикси».