Брюс Ли: Рождение Дракона (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Вскоре после приезда в США молодой Брюс Ли открывает школу единоборств. Но известный мастер Вон Джак Мань вызывает юного Брюса на бой. Проигравшему придется закрыть свою школу.



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