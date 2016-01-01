Брюс Ли: Рождение Дракона (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно
9.12016, Birth of the Dragon
Боевики, Драмы91 мин16+
Сюжет
Вскоре после приезда в США молодой Брюс Ли открывает школу единоборств. Но известный мастер Вон Джак Мань вызывает юного Брюса на бой. Проигравшему придется закрыть свою школу.
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Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ДНРежиссёр
Джордж
Нолфи
- ФНАктёр
Филип
Нг
- СЮАктёр
Ся
Юй
- ВСАктёр
Ван
Сиань
- ЮХАктёр
Юй
Хай
- УЮАктёр
У
Юэ
- Актёр
Билли
Магнуссен
- СХАктёр
Стивен
Холмс
- РВАктриса
Райли
Вуд
- СИАктёр
Саймон
Инь
- Актёр
Терри
Чен
- СДСценарист
Стивен
Дж. Ривел
- КУСценарист
Кристофер
Уилкинсон
- Продюсер
Джейсон
Блум
- ДДПродюсер
Дрю
Джеймс
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- КИХудожница
Катрин
Ирча
- АЛХудожница
Айеиша
Ли
- ДВМонтажёр
Джоэль
Виртел
- АМОператор
Амир
М. Мокри
- ХСКомпозитор
Х.
Скотт Салинас