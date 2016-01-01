Брюс Ли: Рождение Дракона
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Брюс Ли: Рождение Дракона

Брюс Ли: Рождение Дракона (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

9.12016, Birth of the Dragon
Боевики, Драмы91 мин16+

Сюжет

Вскоре после приезда в США молодой Брюс Ли открывает школу единоборств. Но известный мастер Вон Джак Мань вызывает юного Брюса на бой. Проигравшему придется закрыть свою школу.

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Информация

Страна
США, Китай, Канада
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Драмы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Брюс Ли: Рождение Дракона»

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