Биография

Билли Магнуссен — американский актер театра и кино, продюсер, режиссер, сценарист и музыкант. Родился в Нью-Йорке 20 апреля 1985 года. Получив образование в Школе искусств Университета Северной Каролины, начал строить карьеру театрального актера. Участвовал в постановках театров Маккартера и Джона Голдена. В этот же период в его биографии появилось и кино: первый съемочный опыт получил в фильме «Как вращается мир» и сериале «Закон и порядок». Билли Магнуссен воплотил на экране более 70 разноплановых героев. Наибольшую популярность ему принесло участие в таких популярных проектах, как «Шпионский мост», «Американская история преступлений», «Расскажи мне сказку», «Аладдин», «Не время умирать», «Франшиза», «Игра на понижение» и «Черное зеркало». Среди его достижений в кино есть и продюсерские работы в сериале «Идеальный лжец», фильмах «Встреча выпускников» и «Ковбои-кочевники». Также проявил себя на театральной сцене, сыграв в постановках «Ритц», «Ваня и Соня, Маша и Спайк», «Секс с незнакомцами». Еще одной страстью Магнуссена стала музыка: в начале карьеры играл на бас-гитаре в группе The Dash, позже основал свой коллектив Reserved for Rondee.