Биография

Вадим Гущин – актер театра и кино, мастер дубляжа. Работал ведущим программы «Холодная восьмерка» на радиостанции «Балтика». Участвовал в дублировании почти 200 зарубежных картин и анимационных фильмов. Исполнил более 50 ролей в российских кинолентах. Будущий актер родился в 1958 году. Получив аттестат о среднем образовании, он поступил в ЛГИТМиК. Секреты актерского искусства юноша постигал на курсе В. Петрова. Первые роли Вадим Гущин исполнил в театральной студии ЛГУ. Затем артист принимал участие в постановках Театра на Литейном. В 1987 году он продолжил работу в театре «Балтийский дом». Позже сотрудничал с радио «Балтика», а также занимался озвучиванием художественных и мультипликационных фильмов на студии «Шестого канала». На экранах актер впервые появился в 1979 г. в картине «Мнимый больной». В 1980 г. он сыграл свою первую главную роль в короткометражной ленте «Начальник». Позже в образе ведущих персонажей он появился в телесериалах «Санчо с ранчо», «Вовочка», «Недлинные истории». Однако самыми известными и популярными сериалами Вадима Гущина стали «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Русские страшилки», «Расписание судеб», «Военная разведка. Первый удар», «Морские дьяволы», «Такая работа».