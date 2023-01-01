Приключения в Изумрудном городе
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Приключения в Изумрудном городе

Приключения в Изумрудном городе (мультсериал, 1999) смотреть онлайн

9.11999, Приключения в Изумрудном городе 1 сезон
Мультсериалы0+

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Сюжет

Девочка Долли и ее пес Тотошка попадают в волшебную страну Оз. Мультсериал по сказке Лаймена Фрэнка Баума.
Ураган уносит Долли и ее щенка Тотошку в Волшебную страну Оз. Помочь им вернуться обратно в Канзанс может только волшебник, живущий в Изумрудном Городе.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения в Изумрудном городе»

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