Приключения в Изумрудном городе (мультсериал, 1999) смотреть онлайн

Сюжет

Девочка Долли и ее пес Тотошка попадают в волшебную страну Оз. Мультсериал по сказке Лаймена Фрэнка Баума.

Ураган уносит Долли и ее щенка Тотошку в Волшебную страну Оз. Помочь им вернуться обратно в Канзанс может только волшебник, живущий в Изумрудном Городе.



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