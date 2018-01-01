Приключения в Изумрудном городе (мультсериал, 1999) сезон 1 смотреть онлайн

Приключения в Изумрудном городе. Сезон 1
Приключения в Изумрудном городе
1-й сезон

О сериале

Девочка Долли и ее пес Тотошка попадают в волшебную страну Оз. Мультсериал по сказке Лаймена Фрэнка Баума. Ураган уносит Долли и ее щенка Тотошку в Волшебную страну Оз. Помочь им вернуться обратно в Канзанс может только волшебник, живущий в Изумрудном Городе.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

