Приключения в Изумрудном городе. Сезон 1. Серия 3
Wink
Детям
Приключения в Изумрудном городе
1-й сезон
3-я серия

Приключения в Изумрудном городе (мультсериал, 1999) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

9.01999, Приключения в Изумрудном городе. Сезон 1. Серия 3
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Девочка Долли и ее пес Тотошка попадают в волшебную страну Оз. Мультсериал по сказке Лаймена Фрэнка Баума. Ураган уносит Долли и ее щенка Тотошку в Волшебную страну Оз. Помочь им вернуться обратно в Канзанс может только волшебник, живущий в Изумрудном Городе.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения в Изумрудном городе»