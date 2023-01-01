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Детям
Приключения в Изумрудном городе
Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения в Изумрудном городе»

Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения в Изумрудном городе»

Режиссёры

Александр Макаров

Александр Макаров

Режиссёр
Денис Чернов

Денис Чернов

Режиссёр

Актёры

Татьяна Михалевкина

Татьяна Михалевкина

АктрисаДолли
Елена Шульман

Елена Шульман

АктрисаТотошка / тётя Эм / Королева мышей / хозяйка гостиницы «Стол и кров» / Топ
Гелий Сысоев

Гелий Сысоев

АктёрСтрашила
Вадим Гущин

Вадим Гущин

АктёрЖелезный Дровосек / Летучие обезьяны / Рогач / летающий диван
Михаил Боярский

Михаил Боярский

АктёрТрусливый Лев
Эра Зиганшина

Эра Зиганшина

АктрисаДобрая Северная Фея / Злая Ведьма Запада / Момби
Анатолий Петров

Анатолий Петров

АктёрДух Стеклянного шара / некоторые из Мигунов / Волшебник Оз / голос Книги Событий / Жук-Кувыркун / подземные гномы
Ян Цапник

Ян Цапник

Актёрнекоторые из Жевунов / кот / аист / охранник замка / некоторые из Мигунов
Юлия Бочанова

Юлия Бочанова

АктрисаГлинда (Добрая Южная Фея)
Виктор Сухоруков

Виктор Сухоруков

АктёрТыквоголовый Джек

Сценаристы

Евгений Марков

Евгений Марков

Сценарист
Михаил Бартенев

Михаил Бартенев

Сценарист
Андрей Усачев

Андрей Усачев

Сценарист
Лаймен Фрэнк Баум

Лаймен Фрэнк Баум

Lyman Frank Baum
Сценарист

Продюсеры

Владилен Арсеньев

Владилен Арсеньев

Продюсер
Сергей Сельянов

Сергей Сельянов

Продюсер
Александр Боярский

Александр Боярский

Продюсер
Александр Горленко

Александр Горленко

Продюсер

Художники

Юрий Соловьев

Юрий Соловьев

Художник
Илья Мышкин

Илья Мышкин

Художник

Монтажёры

Олег Беляев

Олег Беляев

Монтажёр
Алексей Бурганов

Алексей Бурганов

Монтажёр

Композиторы

Валентин Васенков

Валентин Васенков

Композитор