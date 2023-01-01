WinkДетямПриключения в Изумрудном городеАктёры и съёмочная группа сериала «Приключения в Изумрудном го�роде»
Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения в Изумрудном городе»
Актёры
АктрисаДолли
Татьяна Михалевкина
АктрисаТотошка / тётя Эм / Королева мышей / хозяйка гостиницы «Стол и кров» / Топ
Елена Шульман
АктёрСтрашила
Гелий Сысоев
АктёрЖелезный Дровосек / Летучие обезьяны / Рогач / летающий диван
Вадим Гущин
АктёрТрусливый Лев
Михаил Боярский
АктрисаДобрая Северная Фея / Злая Ведьма Запада / Момби
Эра Зиганшина
АктёрДух Стеклянного шара / некоторые из Мигунов / Волшебник Оз / голос Книги Событий / Жук-Кувыркун / подземные гно�мы
Анатолий Петров
Актёрнекоторые из Жевунов / кот / аист / охранник замка / некоторые из Мигунов
Ян Цапник
АктрисаГлинда (Добрая Южная Фея)
Юлия Бочанова
АктёрТыквоголовый Джек