Особо тяжкие преступления (фильм, 2002) смотреть онлайн
О фильме
Юристка узнает, что ее муж был секретным агентом. Теперь, когда его обвиняют в убийстве гражданских, ей предстоит защищать супруга в военном суде. Остросюжетный детектив «Особо тяжкие преступления» — фильм с Эшли Джадд и Морганом Фриманом о том, что самый близкий человек в одночасье может оказаться незнакомцем.
Клэр Кубик ведет успешный юридический бизнес в калифорнийском округе Марин и уже много лет счастлива в браке с Томом. Но вот однажды под Рождество ее мужа арестовывает ФБР. Агенты утверждают, что на самом деле его зовут Рональд Чапмэн и в прошлом он работал на армию США под прикрытием. Том обвиняется в убийстве девяти безоружных гражданских во время исполнения миссии в Сальвадоре. Арестованный не отрицает, что раньше был секретным агентом, но не признает вину в кровавой расправе. Клэр, несмотря на отсутствие опыта в военных судах, берется защищать мужа и обращается за советом к Чарли Граймсу, военному прокурору, который разочаровался в работе судебной системы.
Узнайте, какие тайны раскроет Клэр во время расследования — смотрите фильм «Особо тяжкие преступления» в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
- КФРежиссёр
Карл
Франклин
- Актриса
Эшли
Джадд
- Актёр
Морган
Фриман
- ДКАктёр
Джеймс
Кэвизел
- Актёр
Адам
Скотт
- Актриса
Аманда
Пит
- Актёр
Брюс
Дэвисон
- ТБАктёр
Том
Бауэр
- ХКАктёр
Хуан
Карлос Эрнандес
- МГАктёр
Майкл
Гэстон
- ДЧАктёр
Джуд
Чикколелла
- ЮЗСценарист
Юрий
Зельцер
- ГКСценарист
Грейс
Кэри Бикли
- ДФСценарист
Джозеф
Финдер
- Продюсер
Арнон
Милчен
- ДЯПродюсер
Джанет
Янг
- ДБПродюсер
Джесси
Битон
- Продюсер
Наоми
Деспрес
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ВГАктёр дубляжа
Вадим
Гущин
- ВМАктёр дубляжа
Владимир
Маслаков
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- АФАктриса дубляжа
Александра
Фатхи
- ККМонтажёр
Кэрол
Кравец
- ТвОператор
Тео
ван де Санде
- ГРКомпозитор
Грэм
Ревелл