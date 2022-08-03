Юристка узнает, что ее муж был секретным агентом. Теперь, когда его обвиняют в убийстве гражданских, ей предстоит защищать супруга в военном суде. Остросюжетный детектив «Особо тяжкие преступления» — фильм с Эшли Джадд и Морганом Фриманом о том, что самый близкий человек в одночасье может оказаться незнакомцем.



Клэр Кубик ведет успешный юридический бизнес в калифорнийском округе Марин и уже много лет счастлива в браке с Томом. Но вот однажды под Рождество ее мужа арестовывает ФБР. Агенты утверждают, что на самом деле его зовут Рональд Чапмэн и в прошлом он работал на армию США под прикрытием. Том обвиняется в убийстве девяти безоружных гражданских во время исполнения миссии в Сальвадоре. Арестованный не отрицает, что раньше был секретным агентом, но не признает вину в кровавой расправе. Клэр, несмотря на отсутствие опыта в военных судах, берется защищать мужа и обращается за советом к Чарли Граймсу, военному прокурору, который разочаровался в работе судебной системы.



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