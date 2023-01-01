Слепой. Оружие возмездия
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Слепой. Оружие возмездия

Слепой. Оружие возмездия (сериал, 2008) смотреть онлайн

8.52008, Слепой. Оружие возмездия 1 сезон
Боевики16+

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Сюжет

В Гамбурге происходит убийство русского художника, прибывшего на встречу с антикварами для продажи уникальных изделий из янтаря. Нити преступления ведут в Калининград.

В Калининграде готовится к открытию выставка коллекции Музея янтаря Кенигсберга. По инициативе российского правительства выставка должна переехать в Гамбург, где станет частью совместной российско-германской экспозиции. Таким образом, Россия планирует урегулировать вопрос с реституцией культурных ценностей.

Вокруг выставки спелся клубок политических интриг и криминальных интересов...

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Страна
Россия
Жанры
Боевики

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