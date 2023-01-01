Биография

Евгений Капитонов – актер отечественной театральной сцены и художественного кино, родился 21 апреля 1936 года (г. Севастополь, СССР). За свой вклад в развитие российского и украинского кинематографа был лауреатом многочисленных государственных премий. После окончания школы будущий актер поступил в музыкальное училище г. Симферополь, затем продолжил учебу в Крымском академическом русском театре. Первые роли Евгений Капитонов сыграл там же. После долгих лет театральной службы он стал преподавателем сценической речи. В 80-х гг. начал активно сниматься в кино. Благодаря своему таланту артист с легкостью перевоплощается в любого героя, будь то священнослужитель, тренер, дворянин или бандит. В настоящее время, несмотря на почтенный возраст, деятель продолжает активно сниматься в кино и преподавать курсы актерского мастерства. Первые фильмы с Евгением Капитоновым вышли в конце 20-го века. Среди самых знаменитых кинокартин можно выделить «Сошедшие с небес», «Ревизор», «Александр. Невская битва», «Гоголь. Вий» и т. д. Также среди зрителей популярность имеют т/с «Охота на Золушку», «Мушкетеры Екатерины», «Мажор – 2», «Сто лет пути» и многие другие.