Река памяти
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Река памяти

Река памяти (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Река памяти
Детективы, Мелодрамы89 мин12+

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Сюжет

Во время сплава по горной реке Даша падает в воду, ее уносит течением. Тело найти не удается, Дашу признают погибшей. Ее подруга Лера, давно влюбленная в Андрея, Дашиного жениха, утешает его, как может, и вскоре по возвращении в Москву они начинают жить вместе. Через два года Андрей делает Лере предложение…

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы, Детективы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Река памяти»

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