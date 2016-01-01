Река памяти (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Во время сплава по горной реке Даша падает в воду, ее уносит течением. Тело найти не удается, Дашу признают погибшей. Ее подруга Лера, давно влюбленная в Андрея, Дашиного жениха, утешает его, как может, и вскоре по возвращении в Москву они начинают жить вместе. Через два года Андрей делает Лере предложение…



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