Река памяти (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Река памяти
Детективы, Мелодрамы89 мин12+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Во время сплава по горной реке Даша падает в воду, ее уносит течением. Тело найти не удается, Дашу признают погибшей. Ее подруга Лера, давно влюбленная в Андрея, Дашиного жениха, утешает его, как может, и вскоре по возвращении в Москву они начинают жить вместе. Через два года Андрей делает Лере предложение…
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Рейтинг
6.5 КиноПоиск
- СНРежиссёр
Станислав
Назиров
- ССАктриса
Светлана
Смирнова-Кацагаджиева
- Актёр
Станислав
Бондаренко
- ККАктриса
Кира
Кауфман
- ТРАктриса
Татьяна
Рассказова
- ФААктёр
Филипп
Азаров
- АСАктриса
Анастасия
Савосина
- ЕКАктёр
Евгений
Капитонов
- АДАктёр
Александр
Дюрис
- ДКАктёр
Даниил
Кокин
- НПАктёр
Никита
Плащевский
- НПСценарист
Наталья
Першина
- Продюсер
Родион
Павлючик
- АШПродюсер
Анастасия
Шипулина
- ВГПродюсер
Виталий
Гулмасян
- МБПродюсер
Мария
Бадина
- ФООператор
Федор
Ордовский
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков