Биография

Татьяна Рассказова – российско-эстонская актриса и мастер дубляжа. В 2007 году она получила звание заслуженной артистки РФ. Будущая актриса родилась в 1958 году в небольшом латвийском городе Вентспилс. Она с детства мечтала о сцене и после школы с первой попытки поступила в Ленинградский театральный институт. Руководителями Рассказовой были мастера А. Кацман и Л. Додин. После получения диплома актриса с 1983 по 1989 годы работала в Театре им. Ленсовета. Там она сыграла в спектаклях «Трехгрошовая опера», «Интервью в Буэнос-Айресе», а также «Вы чье, старичье?». Затем она перешла на сцену МДТ – Театра Европы. Известные работы Татьяны Рассказовой: «Подросток», «Бесы», «Блажь» и многие другие. За роль Эры в нашумевшей постановке «Московский хор» Татьяна Дмитриевна удостоена нескольких престижных наград и премий. Актриса часто снимается в кино и сериалах, в ее творческой копилке более шестидесяти ролей. Фильмы Татьяны Рассказовой: «Жил-был доктор», «Случайный вальс», «Тест на беременность», «Шаман» и другие. Сейчас артистка продолжает много работать, играет на сцене родного театра и снимается в кино. О своей личной жизни Татьяна Дмитриевна не любит распространяться.