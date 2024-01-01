Пираты галактики Барракуда (фильм, 2024) смотреть онлайн

На Землю попадает космический пират издалёкой галактики Барракуда, владеющий удивительными суперспособностями. Чтобы скрыться откары сурового космического закона, пришелец принимает облик тихого школьника Мити иначинает поиски оставленного наЗемле внезапамятные времена ретранслятора дляотправки сигнала бедствия своей команде. Онслучайно спасает девочку Кристину, которую травят одноклассники, иоказывается водной компании сюным хулиганом изадирой Колей. Теперь ихобщая задача—не только сбежать отинопланетных преследователей-змеелюдей, нои обезвредить бомбу, способную уничтожить всюСолнечную систему! Ночтобы спасти Землю, сначала предстоит понять, чтотолько дружба исамопожертвование способны разрулить проблемы галактического масштаба.



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