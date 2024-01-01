Пираты галактики Барракуда (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
На Землю попадает космический пират издалёкой галактики Барракуда, владеющий удивительными суперспособностями. Чтобы скрыться откары сурового космического закона, пришелец принимает облик тихого школьника Мити иначинает поиски оставленного наЗемле внезапамятные времена ретранслятора дляотправки сигнала бедствия своей команде. Онслучайно спасает девочку Кристину, которую травят одноклассники, иоказывается водной компании сюным хулиганом изадирой Колей. Теперь ихобщая задача—не только сбежать отинопланетных преследователей-змеелюдей, нои обезвредить бомбу, способную уничтожить всюСолнечную систему! Ночтобы спасти Землю, сначала предстоит понять, чтотолько дружба исамопожертвование способны разрулить проблемы галактического масштаба.
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СтранаРоссия
ЖанрСемейный, Фантастика, Приключения
КачествоFull HD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
- АБРежиссёр
Антон
Борматов
- Актёр
Борис
Дейков
- Актриса
Полина
Гухман
- Актёр
Алексей
Онежен
- Актёр
Юрий
Колокольников
- Актриса
Лукерья
Ильяшенко
- Актёр
Роман
Курцын
- Актриса
Софья
Лебедева
- ОНАктриса
Ольга
Науменко
- ТРАктриса
Татьяна
Рассказова
- АВАктёр
Андрей
Воробьёв
- ИШАктёр
Иван
Шмаков
- АГСценарист
Андрей
Геласимов
- НМСценарист
Наталья
Милявская
- АРПродюсер
Альберт
Рябышев
- АППродюсер
Александр
Плотников
- Продюсер
Юрий
Сапронов
- ОРПродюсер
Ольга
Рябышева
- ЮЩПродюсер
Юрий
Щиренко
- ОБПродюсер
Ольга
Богданова
- ВППродюсер
Владимир
Пермяков
- ВСПродюсер
Вероника
Сульдина
- АУПродюсер
Андрей
Ушацкий
- ОГПродюсер
Ольга
Галузинская
- ЭГХудожник
Эдуард
Гизатуллин
- СШХудожник
Сергей
Шичкин
- ЕКМонтажёр
Елизавета
Крикунова
- НАМонтажёр
Николай
Анохин
- ЛСОператор
Лотос
Суни Парк
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков