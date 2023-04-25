Слепой. Оружие возмездия (сериал, 2008) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Слепой. Оружие возмездия. Сезон 1. Серия 2
Боевик16+

О сериале

В Гамбурге происходит убийство русского художника, прибывшего на встречу с антикварами для продажи уникальных изделий из янтаря. Нити преступления ведут в Калининград.

В Калининграде готовится к открытию выставка коллекции Музея янтаря Кенигсберга. По инициативе российского правительства выставка должна переехать в Гамбург, где станет частью совместной российско-германской экспозиции. Таким образом, Россия планирует урегулировать вопрос с реституцией культурных ценностей.

Вокруг выставки спелся клубок политических интриг и криминальных интересов...

Страна
Россия
Жанр
Боевик
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

6.4 КиноПоиск