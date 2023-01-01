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Слепой. Оружие возмездия
Актёры и съёмочная группа сериала «Слепой. Оружие возмездия»

Актёры и съёмочная группа сериала «Слепой. Оружие возмездия»

Режиссёры

Александр Якимчук

Александр Якимчук

Режиссёр

Актёры

Олег Чернов

Олег Чернов

АктёрКлим Неверов
Станислав Концевич

Станислав Концевич

Актёркуратор
Валерий Соловьев

Валерий Соловьев

АктёрУваров Сергей Ильич
Вадим Гущин

Вадим Гущин

Актёрвице-адмирал Кузнецов
Сергей Барковский

Сергей Барковский

АктёрСадовский Илья Арнольдович
Александр Солоненко

Александр Солоненко

АктёрДмитрий Вавилов
Александр Цыбульский

Александр Цыбульский

Актёрфон Вернер
Евгений Капитонов

Евгений Капитонов

АктёрКрюгге
Елена Симонова

Елена Симонова

АктрисаЛена Черных
Полина Филоненко

Полина Филоненко

АктрисаМарина Смолина

Сценаристы

Олег Маркеев

Олег Маркеев

Сценарист

Продюсеры

Александр Черняев

Александр Черняев

Продюсер

Операторы

Гарик Жамгарян

Гарик Жамгарян

Оператор