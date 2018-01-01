Слепой. Оружие возмездия (сериал, 2008) сезон 1 смотреть онлайн

В Гамбурге происходит убийство русского художника, прибывшего на встречу с антикварами для продажи уникальных изделий из янтаря. Нити преступления ведут в Калининград.



В Калининграде готовится к открытию выставка коллекции Музея янтаря Кенигсберга. По инициативе российского правительства выставка должна переехать в Гамбург, где станет частью совместной российско-германской экспозиции. Таким образом, Россия планирует урегулировать вопрос с реституцией культурных ценностей.



Вокруг выставки спелся клубок политических интриг и криминальных интересов...

