Слепой. Оружие возмездия (сериал, 2008) сезон 1 смотреть онлайн

8.52008, Слепой. Оружие возмездия. Сезон 1 4 серии
Боевик16+
О сериале
В Гамбурге происходит убийство русского художника, прибывшего на встречу с антикварами для продажи уникальных изделий из янтаря. Нити преступления ведут в Калининград.
В Калининграде готовится к открытию выставка коллекции Музея янтаря Кенигсберга. По инициативе российского правительства выставка должна переехать в Гамбург, где станет частью совместной российско-германской экспозиции. Таким образом, Россия планирует урегулировать вопрос с реституцией культурных ценностей.
Вокруг выставки спелся клубок политических интриг и криминальных интересов...
Рейтинг
4.0 КиноПоиск
- АЯРежиссёр
Александр
Якимчук
- ОЧАктёр
Олег
Чернов
- СКАктёр
Станислав
Концевич
- Актёр
Валерий
Соловьев
- ВГАктёр
Вадим
Гущин
- Актёр
Сергей
Барковский
- АСАктёр
Александр
Солоненко
- АЦАктёр
Александр
Цыбульский
- ЕКАктёр
Евгений
Капитонов
- ЕСАктриса
Елена
Симонова
- Актриса
Полина
Филоненко
- ОМСценарист
Олег
Маркеев
- АЧПродюсер
Александр
Черняев
- ГЖОператор
Гарик
Жамгарян